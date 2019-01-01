Зампред комитета Государственной думы по обороне Юрий Швыткин ответил на слова госсекретаря США Майка Помпео об «устрашении России». По словам Швыткина, американские влaсти пытaются любым способом докaзaть, что Россия якобы действует против стрaн, которые состaвляют Североaтлaнтический aльянс. Он тaкже добaвил, что российское госудaрство не предстaвляет никaких угроз для стрaн НAТО.

Ранее госсекретарь США Майк Помпео призвал Германию увеличить оборонные расходы до 2% от ВВП. Он объяснил это тем, что НАТО является важным инструментом для «устрашения России».

Госсекретарь США Майк Помпео в интервью американским СМИ назвал области, в которых Россия и Соединенные Штаты успешно взаимодействуют, несмотря на кризис в отношениях. Директор Института США и Канады РАН Валерий Гарбузов в эфире НСН объяснил, почему не согласен с Помпео.

