Госдума освободила религиозные организации от налогов в период пандемии
Госдума в пятницу, 22 мая, приняла поправку, которая освобождает религиозные организации от уплаты налогов и страховых взносов во втором квартале 2020 года из-за пандемии коронавирусной инфекции.
Поправка была принята в рамках законопроекта «О внесении изменений в часть вторую Налогового кодекса РФ».
Также поправки предполагают, что пожертвования в любой форме от любых юридических лиц в адрес некоммерческих и религиозных организаций будут относиться на издержки жертвователей и уменьшать уплачиваемый ими налог на прибыль.
Сегодня же Госдума в третьем чтении приняла законопроект о минимальном размере ежемесячного пособия по уходу за детьми до полутора лет для неработающих граждан.
Если сейчас пособие на первого ребенка составляет 1500 рублей, а на второго и последующих детей — 3 тысячи рублей, то теперь в обоих случае пособие будет составлять 6752 рублей.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
326 тыс.+8 894 / сут.
Умерли
3 249+150 / сут.
Выздоровели
99 825+7 144 / сут.
- Появилось видео с места крушения пассажирского самолета в Пакистане
- Госдума приняла закон о возврате денег за билет на транспорт при ЧС
- Госдума одобрила закон об экстренных мерах поддержки экономики
- В Пакистане разбился пассажирский самолет
- Госдума освободила религиозные организации от налогов в период пандемии
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru