Госдума освободила религиозные организации от налогов в период пандемии

Госдума в пятницу, 22 мая, приняла поправку, которая освобождает религиозные организации от уплаты налогов и страховых взносов во втором квартале 2020 года из-за пандемии коронавирусной инфекции.



Поправка была принята в рамках законопроекта «О внесении изменений в часть вторую Налогового кодекса РФ».



Также поправки предполагают, что пожертвования в любой форме от любых юридических лиц в адрес некоммерческих и религиозных организаций будут относиться на издержки жертвователей и уменьшать уплачиваемый ими налог на прибыль.



Сегодня же Госдума в третьем чтении приняла законопроект о минимальном размере ежемесячного пособия по уходу за детьми до полутора лет для неработающих граждан.



Если сейчас пособие на первого ребенка составляет 1500 рублей, а на второго и последующих детей — 3 тысячи рублей, то теперь в обоих случае пособие будет составлять 6752 рублей.

