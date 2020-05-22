Дума приняла закон об удвоении пособий на детей для безработных
Госдума проголосовала в третьем, окончательном чтении за законопроект, который повышает минимальный размер ежемесячного пособия по уходу за детьми до полутора лет для неработающих граждан.
Речь идет о правительственной инициативе о неотложных действиях по обеспечению устойчивого развития экономики в условиях пандемии, передает ТАСС.
В настоящее время пособие на первого ребенка составляет 1500 рублей, на второго и последующих детей — 3 тысячи рублей. Документ предусматривает увеличение пособия до 6752 рублей в обоих случаях, передает RT.
Ранее президент Российской Федерации Владимир Путин выступил с предложением об увеличении вдвое минимального пособия на ребенка. Такие выплаты предназначены неработающим россиянам, в том числе студентам.
Кроме того, поправками предусматривают повышение максимального размера пособия для тех, кто остался без работы в период декретного отпуска: с 6 тысяч до 13 504 рублей.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
326 тыс.+8 894 / сут.
Умерли
3 249+150 / сут.
Выздоровели
99 825+7 144 / сут.
- Появилось видео с места крушения пассажирского самолета в Пакистане
- Госдума приняла закон о возврате денег за билет на транспорт при ЧС
- Госдума одобрила закон об экстренных мерах поддержки экономики
- В Пакистане разбился самолет
- Госдума освободила религиозные организации от налогов в период пандемии
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru