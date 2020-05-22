Дума приняла закон об удвоении пособий на детей для безработных

Госдума проголосовала в третьем, окончательном чтении за законопроект, который повышает минимальный размер ежемесячного пособия по уходу за детьми до полутора лет для неработающих граждан.

Речь идет о правительственной инициативе о неотложных действиях по обеспечению устойчивого развития экономики в условиях пандемии, передает ТАСС.

В настоящее время пособие на первого ребенка составляет 1500 рублей, на второго и последующих детей — 3 тысячи рублей. Документ предусматривает увеличение пособия до 6752 рублей в обоих случаях, передает RT.

Ранее президент Российской Федерации Владимир Путин выступил с предложением об увеличении вдвое минимального пособия на ребенка. Такие выплаты предназначены неработающим россиянам, в том числе студентам.

Кроме того, поправками предусматривают повышение максимального размера пособия для тех, кто остался без работы в период декретного отпуска: с 6 тысяч до 13 504 рублей.

