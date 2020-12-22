Госдума одобрила законопроект о запрете публиковать сведения о должностных лицах

Госдума приняла во втором и третьем, итоговом, чтениях законопроект о возможности запрещать распространение информации о сотрудниках правоохранительных органов и судов вне зависимости от наличия угрозы их жизни, передает телеграм-канал «Раньше всех, ну почти».

В начале декабря депутаты Госдумы Василий Пискарёв, Дмитрий Савельев и Дмитрий Вяткин внесли на рассмотрение в нижнюю палату парламента законопроект, который предусматривает запрет на выдачу третьим лицам сведений о судьях, прокурорах, дознавателях и отдельных военных.

В пояснительной записке к документу говорится, что разглашение сведений об обстоятельствах частной жизни сотрудников правоохранительных, контролирующих органов, военнослужащих, оказывает негативное влияние на осуществление ими своей деятельности. При этом запрет предлагается ввести даже при отсутствии непосредственной угрозы их безопасности.

Авторы законопроекта считают, что выдача личных данных может быть целесообразной только в случае предварительного расследования по уголовному делу, исполнения требований антикоррупционного законодательства или с разрешения самого должностного лица.

