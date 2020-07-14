Госдума одобрила проект о приравнивании отчуждения территорий к экстремизму

Депутаты Госдумы утвердили в первом чтении законопроект, который приравнивает к экстремизму отчуждение части российских территорий. За подобное нарушение будет предусмотрена уголовная ответственность - от шести до 10 лет лишения свободы.

Как отмечает ТАСС, под определение экстремистской деятельности при этом не попадают делимитация, демаркация и редемаркация границы с сопредельными государствами.

Документ внесли на рассмотрение нижней палаты парламента сопредседатели рабочей группы по изменению Конституции. Запрет на отчуждение территорий прописан в новой редакции Основного закона, утверждённой по итогам общероссийского голосования.

