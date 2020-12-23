Госдума одобрила право Путина снова баллотироваться в президенты

Депутаты Госдумы в первом чтении утвердили законопроект, позволяющий действующему главе государства Владимиру Путину претендовать ещё на два президентских срока. Документ ранее одобрило правительство ПФ.

Ранее соответствующую поправку к Конституции РФ предложила депутат Валентина Терешкова. Новую норму приняли в составе пакета из нескольких десятков поправок по результатам общероссийского голосования летом 2020 года.

Одобренный депутатами закон также устанавливает требования к кандидатам в президенту: они должны быть не моложе 35 лет, при это не менее 25 лет они должны постоянно проживать в России и не иметь вида на жительство в другом государстве.

