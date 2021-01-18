Госдума направит делегацию депутатов на зимнюю сессию ПАСЕ

Совет Госдумы направит делегацию депутатов на предстоящую зимнюю сессию Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ), передаёт ТАСС со ссылкой на председателя думского комитета по международным делам Леонида Слуцкого.

Решение было принято в понедельник в ходе заседания.

Отмечается, что делегацию вновь возглавит вице-спикер нижней палаты Госдумы, представитель фракции «Единая Россия» Петр Толстой.

В состав делегации также войдут представители ЛДПР Слуцкий и вице-спикер нижней палаты Игорь Лебедев, глава комитета по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников (КПРФ), а также первый зампред комитета по международным делам единоросс Светлана Журова.

Зимняя сессия ПАСЕ состоится 25-28 января. Встреча пройдёт в смешанном формате, делегации смогут выбрать очный или дистанционный режим работы. ПАСЕ в ходе сессии изберёт председателя ассамблеи и судей Европейского суда по правам человека.

Кроме того, запланировано обсуждение применения вакцин от коронавируса, деятельности научно-производственных объединений в государствах-участниках Совета Европы, а также проблемы дискриминации лиц с хроническими заболеваниями.

