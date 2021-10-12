Госдума избрала новых вице-спикеров

Госдума VIII созыва на первом пленарном заседании выбрала заместителей председателя нижней палаты парламента.

Первыми вице-спикерами стали Александр Жуков, представляющий «Единую Россию», и Иван Мельников из КПРФ.

Вице-спикерами от «единороссов» избраны Алексей Гордеев, Шолбан Кара-Оол, Анна Кузнецова, Сергей Неверов, Петр Толстой и Ирина Яровая.

Вице-спикером Госдумы от ЛДПР депутаты избрали Бориса Чернышова, от «Новых людей» - Владислава Даванкова, от «Справедливой России – За правду» - Александра Бабакова, сообщает РИА Новости.

Ранее во вторник председателем Госдумы VIII созыва был избран Вячеслав Володин, за которого проголосовали 360 депутатов из 421.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Госдума
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры