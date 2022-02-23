Госдеп заявил о близости соглашения по ядерной сделке
23 февраля 202223:20
Госдеп заявил о близости соглашения по иранской ядерной сделке, передает ТАСС.
Между тем, в Госдепе отметили, что в этом вопросе еще остается ряд сложных тем.
Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД) по иранской ядерной программе был подписан в 2015 году между Ираном, США, Францией, Великобританией, Германией, Китаем и Россией. В соответствии с документом Тегеран отказывался от ядерной программы в обмен на отмену международных санкций в отношении Ирана.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru