Госдеп заявил о близости соглашения по ядерной сделке

Госдеп заявил о близости соглашения по иранской ядерной сделке, передает ТАСС.

Между тем, в Госдепе отметили, что в этом вопросе еще остается ряд сложных тем.

Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД) по иранской ядерной программе был подписан в 2015 году между Ираном, США, Францией, Великобританией, Германией, Китаем и Россией. В соответствии с документом Тегеран отказывался от ядерной программы в обмен на отмену международных санкций в отношении Ирана.

