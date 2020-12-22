Госдеп ввёл санкции против супруги Асада и её родственников
Государственный департамент США ввёл санкции в отношении Асмы Асад, супруги президента Сирии Башара Асада, и четверых её родственников. Об этом сообщается в заявлении госсекретаря США Майка Помпео, опубликованном на сайте ведомства.
Отмечается, что супруга сирийского лидера препятствовала усилиям по политическому решению конфликта в Сирии. Кроме того, Госдеп считает, что Асма Асад за счёт благотворительных и общественных организаций «возглавляла усилия по консолидации экономической и политической власти» в интересах режима.
Также американские санкции касаются ближайших родственников жены сирийского президента. По мнению Госдепа, они «накопили незаконно нажитые богатства» за счёт народа Сирии.
Ограничения Госдепа подразумевают блокировку имущества Асмы Асад и её родственников на территории США и запрещают въезд в страну.
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