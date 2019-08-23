Госдеп США подтвердил дату начала новых санкций по делу Скрипалей

Государственный департамент Соединённых Штатов Америки объявил, что второй пакет санкций в отношении России по так называемому делу Скрипалей вступит в силу 26 августа. Как отмечает Газета.ру, именно в этот день документ будет опубликован. Ранее президент США Дональд Трамп подписал указ о введении нового пакета ограничительных мер.

Ранее стало известно, что новые санкции не будут касаться государственных компаний и вторичного рынка госдолга России, пишут Известия. Ограничения вводятся в отношении министерств, агентств и «суверенного фонда» (в том числе Центрального банка), а также Фонда национального благосостояния.

Первый пакет американских санкций против России в связи с «делом Скрипалей» Вашингтон активировал год назад. Ограничения были частичными - запрет на экспорт товаров и технологий, связанных с национальной безопасностью. Документ предусматривал введение второй части мер в случае отсутствия гарантий применения государством химического оружия.

Москва неоднократно опровергла обвинения выдвинутые в её адрес в связи с отравлением Скрипалей. Британская сторона так и не предоставила доказательств причастности России к инциденту в Солсбери в марте 2018 года.

