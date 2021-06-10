«В духе Кафки». На Западе осудили признание ФБК экстремистской организацией
В США и Великобритании осудили решение Мосгорсуда о признании Фонда борьбы с коррупцией, Фонда защиты прав граждан (оба признаны в РФ НКО-иноагентами) и общественного движения «Штабы Навального» экстремистскими организациями. Такое решение в суде приняли 9 июня.
Глава МИД Великобритании Доминик Рааб назвал происходящее «нападением в духе Кафки». В свою очередь официальный представитель Госдепартамента США Нед Прайс призвал власти России не злоупотреблять термином «экстремизм» в отношении общественных организаций, прекратить преследование Алексея Навального и его сторонников. Также он напомнил о соблюдении международных обязательств в области прав человека и основных свобод.
Ранее Алексей Навальный прокомментировал решение Мосгорсуда о признании ФБК и штабов (признаны в РФ НКО-иноагентами) экстремистскими организациями.
«Мы не название, не бумажка и не офис. Мы — группа людей, которые объединяют и организуют тех граждан России, кто против коррупции, за честные суды и равенство всех перед законом. Таких — миллионы. Вы — такие. Пока вы есть, и мы никуда не денемся», — говорится в публикации в Instagram политика.
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