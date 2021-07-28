Госдеп: США и Россия проведут новые консультации по стратегической стабильности
Делегации США и России договорились провести новые консультации по стратегической стабильности в конце сентября. Об этом говорится в заявлении главы пресс-службы Госдепартамента США Неда Прайса по итогам российско-американских переговоров в Женеве.
Кроме того, до конца сентября Россия и США намерены проводить неформальные консультации.
В среду состоялись российско-американские переговоры, в ходе которых стороны обсудили перспективы контроля над ядерными вооружениями, отмечает News.ru. В Госдепе назвали дискуссии «профессиональными и предметными».
«Делегация США обсудила приоритеты политики США и текущую обстановку в области безопасности, национальное восприятие угроз стратегической стабильности, перспективы нового контроля над ядерными вооружениями и формат будущих сессий диалога по стратегической стабильности», — приводит сообщение ведомства ТАСС.
Кроме того, в Госдепартаменте подчеркнули приверженность Вашингтона к сокращению риска вооруженного конфликта и угрозы ядерной войны.
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