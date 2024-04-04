Госдеп: США готовят новое предложение по обмену Гершковича и Уилана
Соединенные Штаты готовят для России новое предложение по обмену осужденного за шпионаж Пола Уилана и обвиняемого по той же статье Эвана Гершковича, пишет ТАСС.
О подготовке предложения сообщил спецпосланник президента США по делам заложников и сотрудник Госдепартамента Роджер Карстенс.
По его словам, Вашингтон намерен свести воедино то, что может предложить Москве. Он выразил надежду, что Россия заинтересуется предложением по обмену, пишет ТАСС.
Ранее Мосгорсуд продил срок ареста журналисту Эвану Гершковичу до 30 июня 2024 года, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru