Госдеп: Санкции США не препятствуют экспорту продовольствия из РФ
Санкции США не создают препятствий экспорту продовольствия из России. Такое заявление сделали в Госдепе, передаёт ТАСС.
Американские санкции против РФ вводятся в связи с российской военной операцией на территории Украины. В августе в Госдепе сообщили, что США могут ввести новые антироссийские санкции в случае референдумов в Украине.
Ранее Генеральный секретарь Организации Объединённых наций Антониу Гутерриш призвал правительства и бизнес содействовать поставкам российских продуктов и удобрений на мировые рынки, как это было согласовано в продуктовой сделке.
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