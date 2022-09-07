Госдеп: Санкции США не препятствуют экспорту продовольствия из РФ

Санкции США не создают препятствий экспорту продовольствия из России. Такое заявление сделали в Госдепе, передаёт ТАСС.

Американские санкции против РФ вводятся в связи с российской военной операцией на территории Украины. В августе в Госдепе сообщили, что США могут ввести новые антироссийские санкции в случае референдумов в Украине.

Ранее Генеральный секретарь Организации Объединённых наций Антониу Гутерриш призвал правительства и бизнес содействовать поставкам российских продуктов и удобрений на мировые рынки, как это было согласовано в продуктовой сделке.