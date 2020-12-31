Госдеп отреагировал на принятый в РФ закон об иноагентах
Госдепартамент США прокомментировал принятый в РФ закон о регулировании деятельности иностранных агентов, призвал российские власти «уважать права своих граждан». Об этом сообщает ТАСС.
Так, замглавы пресс-службы Госдепартамента Кейл Браун отметил, что внесенные поправки в закон вызывают тревогу. По его словам, закон позволяет властям «выборочно применять обременительные требования».
Госдума на прошлой неделе приняла закон о признании физических лиц иноагентами за политическую деятельность. Физлица обязаны не реже одного раза в полгода предоставлять отчёт о своей деятельности, а также ставить на материалах соответствующую маркировку о своей связи с иностранными государствами.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
3,2 млн+27 747 / сут.
Умерли
57 019+593 / сут.
Выздоровели
2,6 млн+28 922 / сут.
- Китай нарастит военное сотрудничество с Россией
- Президент НКР поблагодарил Путина за помощь Нагорному Карабаху
- Белоруссия договорилась о поставках азербайджанской нефти
- В РФПИ опровергли отказ Венгрии от закупки вакцины «Спутник V»
- Рогозин стал главой дирекции Роскосмоса по лунным исследованиям
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru