Госдеп отреагировал на принятый в РФ закон об иноагентах

Госдепартамент США прокомментировал принятый в РФ закон о регулировании деятельности иностранных агентов, призвал российские власти «уважать права своих граждан». Об этом сообщает ТАСС.

Так, замглавы пресс-службы Госдепартамента Кейл Браун отметил, что внесенные поправки в закон вызывают тревогу. По его словам, закон позволяет властям «выборочно применять обременительные требования».

Госдума на прошлой неделе приняла закон о признании физических лиц иноагентами за политическую деятельность. Физлица обязаны не реже одного раза в полгода предоставлять отчёт о своей деятельности, а также ставить на материалах соответствующую маркировку о своей связи с иностранными государствами.

