Госдеп: Отношения США с Россией останутся проблемными

Отношения Москвы и Вашингтона останутся «проблемными», однако американская сторона к этому готова, заявил официальный представитель Госдепартамента Нед Прайс в беседе с РИА Новости.

«Наша цель состоит в выстраивании отношений с Россией, которые будут предсказуемыми и стабильными», — отметил Прайс.

Представитель американского дипведомства сообщил, что США намерены наладить и поддерживать открытый диалог с Россией по вопросам стратегической стабильности, в том числе, контролю над вооружениями в развитие продления договора о сокращении и ограничении стратегических наступательных вооружений.

Так Прайс прокомментировал слова замминистра иностранных дел РФ Сергея Рябкова о предложении Соединенным Штатам обсудить создание среды бесконфликтного существования.

«Мы планируем, что у нас будет более подробная информация на эту тему в предстоящие месяцы», — добавил Прайс.

