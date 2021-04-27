Госдеп: Отношения США с Россией останутся проблемными
Отношения Москвы и Вашингтона останутся «проблемными», однако американская сторона к этому готова, заявил официальный представитель Госдепартамента Нед Прайс в беседе с РИА Новости.
«Наша цель состоит в выстраивании отношений с Россией, которые будут предсказуемыми и стабильными», — отметил Прайс.
Представитель американского дипведомства сообщил, что США намерены наладить и поддерживать открытый диалог с Россией по вопросам стратегической стабильности, в том числе, контролю над вооружениями в развитие продления договора о сокращении и ограничении стратегических наступательных вооружений.
Так Прайс прокомментировал слова замминистра иностранных дел РФ Сергея Рябкова о предложении Соединенным Штатам обсудить создание среды бесконфликтного существования.
«Мы планируем, что у нас будет более подробная информация на эту тему в предстоящие месяцы», — добавил Прайс.
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