Горячую линию 122 задействовали для ответов о частичной мобилизации в РФ
22 сентября 202220:22
Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко заявил, что горячую линию 122 задействовали для ответов на вопросы об объявленной военной спецоперации. Об этом сообщает ТАСС.
По словам Чернышенко, соответствующий указ дал президент.
Президент России Владимир Путин 21 сентября объявил о частичной мобилизации в стране. Согласно указу, в рамках частичной мобилизации призыву подлежат порядка 300 тысяч человек.
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22 сентября 2022
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru