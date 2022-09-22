Горячую линию 122 задействовали для ответов о частичной мобилизации в РФ

Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко заявил, что горячую линию 122 задействовали для ответов на вопросы об объявленной военной спецоперации. Об этом сообщает ТАСС.

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По словам Чернышенко, соответствующий указ дал президент.

Президент России Владимир Путин 21 сентября объявил о частичной мобилизации в стране. Согласно указу, в рамках частичной мобилизации призыву подлежат порядка 300 тысяч человек.

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Майшев
ТЕГИ:Владимир Путин
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