Горбачева госпитализировали с воспалением легких

Президент СССР Михаил Горбачев госпитализирован с воспалением легких. Об этом 88-летний политик рассказал в эфире НСН.

«Я сейчас нахожусь в клинике. У меня сейчас воспаление легких», - сказал Горбачев.

Ранее президенту Владимиру Путину на его пресс-конференции был задан вопрос о правовой оценке действий Михаила Горбачева при распаде СССР. Путин ответил, что не видит в этом смысла.

