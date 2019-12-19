Горбачева госпитализировали с воспалением легких
19 декабря 201915:20
Сергей Подосенов
Об этом 88-летний политик рассказал в эфире НСН.
Президент СССР Михаил Горбачев госпитализирован с воспалением легких. Об этом 88-летний политик рассказал в эфире НСН.
«Я сейчас нахожусь в клинике. У меня сейчас воспаление легких», - сказал Горбачев.
Ранее президенту Владимиру Путину на его пресс-конференции был задан вопрос о правовой оценке действий Михаила Горбачева при распаде СССР. Путин ответил, что не видит в этом смысла.
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзене
ФОТО: РИА Новости
Горячие новости
- Путин рассказал о своем отношении к законопроекту о домашнем насилии
- СМИ: Пресс-конференция Путина подверглась «беспрецедентной» кибератаке
- Путин рассказал о вреде санкций для Европы и об их пользе для России
- Путин опроверг подготовку новой пенсионной реформы
- Путин объяснил, почему Белоруссия не будет покупать нефть и газ по российской цене