Горбачев посоветовал извлечь урок из ситуации в Афганистане

Бывший президент СССР Михаил Горбачев заявил, что необходимо "извлечь уроки" из сложившейся в Афганистане ситуации, чтобы избежать повторения таких ошибок.

Горбачев назвал присутствие военного контингента в Афганистане "неудачей", которую стоило признать раньше. "Сейчас важно извлечь уроки и как минимум не повторять подобных ошибок", - подчеркнул политик.

Горбачев отметил, что угроза,исходящая от ситуации в Афганистане, была преувеличена. Он предположил, что в качестве основания для подобных "проектов" использовались "не очень внятные геополитические замыслы" и "нереалистические попытки демократизации многоплеменного общества".

Горбачев также назвал советское присутствие в Афганистане "политической ошибкой". В интервью агентству экс-глава Советского Союза напомнил, что вывод войск из Афганистана был поддержан как руководством, так и населением СССР.

В свою очередь американист Юрий Рогулев в интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН» предположил, что население и власти США "вздохнут с облегчением" после окончательного вывода американского военного контингента из Афганистана.

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ФОТО: РИА Новости//Евгений Одиноков
ТЕГИ:Политика
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