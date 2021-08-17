Горбачев посоветовал извлечь урок из ситуации в Афганистане

Бывший президент СССР Михаил Горбачев заявил, что необходимо "извлечь уроки" из сложившейся в Афганистане ситуации, чтобы избежать повторения таких ошибок.



Горбачев назвал присутствие военного контингента в Афганистане "неудачей", которую стоило признать раньше. "Сейчас важно извлечь уроки и как минимум не повторять подобных ошибок", - подчеркнул политик.



Горбачев отметил, что угроза,исходящая от ситуации в Афганистане, была преувеличена. Он предположил, что в качестве основания для подобных "проектов" использовались "не очень внятные геополитические замыслы" и "нереалистические попытки демократизации многоплеменного общества".



Горбачев также назвал советское присутствие в Афганистане "политической ошибкой". В интервью агентству экс-глава Советского Союза напомнил, что вывод войск из Афганистана был поддержан как руководством, так и населением СССР.



В свою очередь американист Юрий Рогулев в интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН» предположил, что население и власти США "вздохнут с облегчением" после окончательного вывода американского военного контингента из Афганистана.

