Горбачев: Беспорядки ставят под вопрос судьбу США как государства
Беспорядки в Вашингтоне «поставили под вопрос дальнейшую судьбу США как государства». Об этом заявил бывший президент СССР Михаил Горбачев в интервью агентству «Интерфакс».
Как отметил экс-глава СССР, произошедший минувшей ночью штурм Капитолия «разработан заранее, и ясно, кем». Однако, по словам Горбачева, с захватом здания Конгресса «не всё так просто», и истинные причины беспорядков станут ясны спустя некоторое время.
В среду американский Конгресс должен был утвердить итоги президентских выборов, на которых победил демократ Джо Байден. Однако сторонники действующего главы государства Дональда Трампа сорвали сессию Сената и Палаты представителей, ворвавшись в Капитолий, отмечает РИА ФАН. Урегулированием обстановки занялись силы Нацгвардии, мэр Вашингтона ввёл комендантский час с 18:00 по местному времени. Сообщалось о пострадавших и погибших в ходе беспорядков.
Позже Конгресс возобновил заседание и утвердил результаты выборов, заявив о победе Байдена. Трамп выразил готовность мирно передать власть новой администрации. Инаугурация нового главы государства состоится 20 января.
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