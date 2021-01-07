Горбачев: Беспорядки ставят под вопрос судьбу США как государства

Беспорядки в Вашингтоне «поставили под вопрос дальнейшую судьбу США как государства». Об этом заявил бывший президент СССР Михаил Горбачев в интервью агентству «Интерфакс».

Как отметил экс-глава СССР, произошедший минувшей ночью штурм Капитолия «разработан заранее, и ясно, кем». Однако, по словам Горбачева, с захватом здания Конгресса «не всё так просто», и истинные причины беспорядков станут ясны спустя некоторое время.

В среду американский Конгресс должен был утвердить итоги президентских выборов, на которых победил демократ Джо Байден. Однако сторонники действующего главы государства Дональда Трампа сорвали сессию Сената и Палаты представителей, ворвавшись в Капитолий, отмечает РИА ФАН. Урегулированием обстановки занялись силы Нацгвардии, мэр Вашингтона ввёл комендантский час с 18:00 по местному времени. Сообщалось о пострадавших и погибших в ходе беспорядков.

Позже Конгресс возобновил заседание и утвердил результаты выборов, заявив о победе Байдена. Трамп выразил готовность мирно передать власть новой администрации. Инаугурация нового главы государства состоится 20 января.

