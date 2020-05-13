Пандемические поправки о голосовании. Вице-спикер Госдумы назвал их махинациями

Госдума разрешила россиянам голосовать на выборах и референдумах по почте и дистанционно. Депутаты приняли соответствующий законопроект. Также документ разрешает сбор подписей избирателей за кандидата с использованием портала «Госуслуги». Однако так может быть собрано не более половины от числа необходимых подписей.

Вице-спикер Госдумы Игорь Лебедев (ЛДПР) в эфире НСН раскритиковал принятые поправки.

«По почте – мы не понимаем, как это будет контролироваться, как будет учитываться, как партии смогут оспорить результаты. Избирательный процесс должен быть честным, чистым и прозрачным», - подчеркнул парламентарий.

Он отметил, что избирательное законодательство – это очень тонкий инструмент, который должен быть принят один раз и на долгие-долгие годы.