Пандемические поправки о голосовании. Вице-спикер Госдумы назвал их махинациями

Вице-спикер Госдумы в эфире НСН раскритиковал принятые поправки о голосовании по почте.



Госдума разрешила россиянам голосовать на выборах и референдумах по почте и дистанционно. Депутаты приняли соответствующий законопроект. Также документ разрешает сбор подписей избирателей за кандидата с использованием портала «Госуслуги». Однако так может быть собрано не более половины от числа необходимых подписей.

Вице-спикер Госдумы Игорь Лебедев (ЛДПР) в эфире НСН раскритиковал принятые поправки.

«По почте – мы не понимаем, как это будет контролироваться, как будет учитываться, как партии смогут оспорить результаты. Избирательный процесс должен быть честным, чистым и прозрачным», - подчеркнул парламентарий.

Он отметил, что избирательное законодательство – это очень тонкий инструмент, который должен быть принят один раз и на долгие-долгие годы.

В Госдуму внесли поправки об онлайн голосовании на выборах

«Если мы его меняем каждый раз в угоду экономической или политической ситуации в стране, это не нравится ни участникам процесса – политическим партиям, ни избирателям. Потому что ты не понимаешь, по каким правилам игры ты будешь принимать участие в выборах завтра. Мы понимаем, для чего партия власти это делает: каждый раз они просчитывают ситуацию для себя. Остальные участвуют по олимпийскому принципу – участие ради участия. Поэтому любые изменения должны проходить очень серьезное обсуждение в обществе, среди политических партий и очень серьезную дискуссию в Государственной думе. А когда под шумок пандемии подсовывают такие законопроекты, они вызывают только негативное отношение. Мы не признаем никакого голосования, кроме голосования на избирательном участке по предъявлению паспорта. Это единственный способ объективного волеизъявления гражданина. Все остальное – досрочное голосование, на дому с выносными урнами, по почте, по мобильному телефону – открывает широкий простор для фальсификаций и махинаций», - заключил Лебедев.

Напомним, законопроект о голосовании по почте и дистанционно внесли депутаты «Единой России».

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ФОТО: РИА Новости//Максим Богодвид
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