В Госдуму внесли поправки об онлайн голосовании на выборах

В Государственную думу внесены поправки о возможности дистанционного голосования на выборах и референдумах в Российской Федерации. Законопроект разработала группа депутатов во главе с председателем комитета по контролю и регламенту Ольгой Савастьяновой.

Об этом информирует пресс-служба партии «Единая Россия». Там напомнили, что сейчас законодательство в качестве альтернативы даёт право голосовать только по почте. Для этого регионам необходимо принимать свои законы о проведении голосования в соответствующем формате.