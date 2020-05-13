В Госдуму внесли поправки об онлайн голосовании на выборах

В Государственную думу внесены поправки о возможности дистанционного голосования на выборах и референдумах в Российской Федерации. Законопроект разработала группа депутатов во главе с председателем комитета по контролю и регламенту Ольгой Савастьяновой.

Об этом информирует пресс-служба партии «Единая Россия». Там напомнили, что сейчас законодательство в качестве альтернативы даёт право голосовать только по почте. Для этого регионам необходимо принимать свои законы о проведении голосования в соответствующем формате.

Путин помогает лучше подготовиться к голосованию по Конституции

Авторы инициативы предлагают установить на федеральном уровне «возможность проводить в России дистанционное электронное голосование, а также голосование по почте», передает RT. Конкретные случаи и порядок такого волеизъявления будет устанавливать Центральная избирательная комиссия.

Ранее председатель Центризбиркома Элла Памфилова не исключила, что электронное голосование может быть использовано на выборах президента РФ в 2024 году в случае успешных результатов эксперимента в регионах.

Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Поправки ГосдумаГолосование
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры