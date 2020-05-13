В Госдуму внесли поправки об онлайн голосовании на выборах
В Государственную думу внесены поправки о возможности дистанционного голосования на выборах и референдумах в Российской Федерации. Законопроект разработала группа депутатов во главе с председателем комитета по контролю и регламенту Ольгой Савастьяновой.
Об этом информирует пресс-служба партии «Единая Россия». Там напомнили, что сейчас законодательство в качестве альтернативы даёт право голосовать только по почте. Для этого регионам необходимо принимать свои законы о проведении голосования в соответствующем формате.
Авторы инициативы предлагают установить на федеральном уровне «возможность проводить в России дистанционное электронное голосование, а также голосование по почте», передает RT. Конкретные случаи и порядок такого волеизъявления будет устанавливать Центральная избирательная комиссия.
Ранее председатель Центризбиркома Элла Памфилова не исключила, что электронное голосование может быть использовано на выборах президента РФ в 2024 году в случае успешных результатов эксперимента в регионах.
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