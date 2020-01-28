Голосование по Конституции может занять несколько дней

Общенародное голосование по поправкам в Конституцию России может быть проведено за несколько дней, хотя аргументов в пользу такого варианта немного. Об этом рассказал РИА Новости сопредседатель рабочей группы по подготовке предложений по корректировке Основного закона, председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас.

По словам сенатора, главными составляющими общероссийского волеизъявления должны стать доступность, открытость, прозрачность. Сейчас дискуссия ведется относительно времени голосования и его длительности.

Клишас выразил уверенность, что общенародное голосование станет уникальной возможностью для граждан поучаствовать в изменении системы государственного управления. При этом, поддержка инициатив президента обществом, даст карт-бланш на последующие изменения.

Парламентарий также считает, что принятие поправок к Конституции позволит повысить благосостояние россиян. Именно для этого предлагается зафиксировать гарантии минимального размера оплаты труда, а также регулярную индексацию социальных выплат, отмечает Газета.ру.

