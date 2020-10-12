Главы Минобороны России и Турции обсудили ситуацию в Карабахе

Министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу и министр национальной обороны Турции Хулуси Акар провели телефонные переговоры, сообщает ТАСС.

Отмечается, что в ходе беседы министры обменялись мнениями по вопросам обороны и безопасности, в том числе по ситуации в непризнанной Нагорно-Карабахской республике, а также в Сирии и Ливии.

Глава турецкого ведомства заявил о том, что необходимо прекратить нападения военных на гражданские поселения, а также о выводе армянских вооружённых сил из Карабаха.

Армения и Азербайджан оспаривают владение Нагорным Карабахом в течение 30 лет. Очередной вооружённый конфликт разгорелся 27 сентября 2020 года. Главы МИД обеих республик 9 октября договорились объявить перемирие и приступить к переговорам на площадке Минской группы ОБСЕ.