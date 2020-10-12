Главы Минобороны России и Турции обсудили ситуацию в Карабахе
Министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу и министр национальной обороны Турции Хулуси Акар провели телефонные переговоры, сообщает ТАСС.
Отмечается, что в ходе беседы министры обменялись мнениями по вопросам обороны и безопасности, в том числе по ситуации в непризнанной Нагорно-Карабахской республике, а также в Сирии и Ливии.
Глава турецкого ведомства заявил о том, что необходимо прекратить нападения военных на гражданские поселения, а также о выводе армянских вооружённых сил из Карабаха.
Армения и Азербайджан оспаривают владение Нагорным Карабахом в течение 30 лет. Очередной вооружённый конфликт разгорелся 27 сентября 2020 года. Главы МИД обеих республик 9 октября договорились объявить перемирие и приступить к переговорам на площадке Минской группы ОБСЕ.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
1,3 млн+13 592 / сут.
Умерли
22 722+125 / сут.
Выздоровели
1,0 млн+3 793 / сут.
- Умер знаменитый художник времен перестройки
- Мэрия Бишкека оценила предварительный ущерб от беспорядков
- МИД Армении назвал условие эффективных переговоров по Карабаху
- Выходцы из Средней Азии оказались богатейшими блогерами TikTok в России
- Лавров: Турция поддерживает московские договоренности Армении и Азербайджана по Карабаху
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru