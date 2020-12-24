Главы МИД России и Турции встретятся в Сочи 29 декабря
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в ходе брифинга заявила, что Россию с рабочим визитом посетит министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу.
По словам Захаровой, глава МИД Турции, по приглашению своего российского коллеги Сергея Лаврова, 29 декабря прибудет в Сочи, где примет участие в восьмом заседании Совместной группы стратегического планирования в рамках российско-турецкого Совета сотрудничества высшего уровня.
Ранее в декабре главы МИД России и Турции в ходе телефонного разговора обсудили ряд вопросов международной и двусторонней повестки дня, продолжение сотрудничества по урегулированию ситуации в Нагорном Карабахе, текущее положение вокруг урегулирования кризиса на Украине.
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