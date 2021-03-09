Главы МИД России и Турции встретятся в Дохе 10 марта
Министр иностранных дел России Сергей Лавров встретится в столице Катара со своим турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу, сообщает ТАСС.
Встреча в Дохе состоится 10 марта в рамках турне главы российского МИД по странам Ближнего Востока.
Кроме того, в Катаре Лавров встретится с эмиром Тамимом бен Хамадом Аль Тани и министром иностранных дел страны Мухаммедом бен Абдель Рахманом Аль Тани.
Ранее Лавров провёл телефонные переговоры с премьер-министром Туниса Хишамом Машиши, сообщает RT. В ходе беседы были рассмотрены актуальные вопросы дальнейшего развития российско-тунисских отношений, в том числе взаимодействие в борьбе с коронавирусом.
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