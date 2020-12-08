Главы МИД России и Турции обсудили сотрудничество по Карабаху

Министр иностранных дел России Сергей Лавров во вторник провёл телефонный разговор со своим турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу, сообщает пресс-служба российского МИД.

Отмечается, что главы дипломатических ведомств обсудили ряд вопросов международной и двусторонней повестки дня. Кроме того, Лавров и Чавушоглу подчеркнули необходимость продолжения сотрудничества России и Турции по урегулированию ситуации в Нагорном Карабахе в рамках совместного центра мониторинга и стабилизации обстановки в регионе.

Также главы российского и турецкого МИД обсудили текущее положение вокруг урегулирования кризиса на Украине. Министры отметили важность соблюдения уже достигнутых договорённостей и недопустимость провокаций, которые могут обострить ситуацию.

Кроме того, Сергей Лавров выразил удовлетворение решением турецкой стороны об освобождении российских журналистов, ранее задержанных на территории Турции за несанкционированную съёмку.

В сентябре в Нагорном Карабахе обострился конфликт Армении и Азербайджана. В результате военных действий пострадало мирное население региона.

Главы России, Армении и Азербайджана 9 ноября подписали соглашение о прекращении огня в зоне конфликта. Согласно документу, Ереван и Баку прекращают военные действия, обмениваются военнопленными, ряд районов Карабаха переходит под контроль Азербайджана, а в зоне конфликта размещаются российские миротворцы.

