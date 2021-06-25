Главы МИД России и Италии провели телефонные переговоры
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров провел телефонный разговор с министром иностранных дел и международного сотрудничества Италии Луиджи Ди Майо, сообщает пресс-служба МИД России.
В беседе, состоявшейся по инициативе итальянской стороны, министры обсудили двусторонние отношения, предстоящие политические контакты, торгово-экономическое и инвестиционное сотрудничество двух государств. Также Лавров и Ди Майо говорили о взаимодействии в культурно-гуманитарной сфере, подчеркнув нацеленность на реализацию мероприятий «перекрестного» Года музеев Россия-Италия в 2021-2022 годах.
Кроме того, глава российского МИД проинформировал коллегу о решении возобновить на взаимной основе авиасообщение с Италией.
«Министры подтвердили обоюдное стремление продолжить координацию усилий, направленных на преодоление последствий пандемии и создание с учетом развития санитарно-эпидемиологической обстановки в обеих странах условий для обеспечения беспрепятственных поездок граждан в Россию и Италию с туристическими и иными целями», — отмечается в сообщении внешнеполитического ведомства.
Также главы МИД подчеркнули важность комплексного подхода к восстановлению мировой экономики, пострадавшей от кризиса, и необходимость «поиска ответов на вызовы и угрозы глобальным перспективам устойчивого развития».
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