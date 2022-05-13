Главы МИД России и Белоруссии обсудили обстановку в регионе и Украину

Министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей встретился с российским коллегой Сергеем Лавровым, главы внешнеполитических ведомств обсудили ситуацию в регионе и перспективы урегулирования на Украине. Об этом сообщает пресс-служба белорусского МИД.

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Отмечается, что встреча состоялась на полях заседания Совета министров иностранных дел СНГ.

Макей и Лавров «обменялись мнениями о ситуации в регионе, перспективах урегулирования конфликта в Украине, взаимодействии двух стран на международной арене».

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Фото: facebook.com/belarusmfa
ТЕГИ:БелоруссияРоссияМИДСергей Лавров
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