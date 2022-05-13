Главы МИД России и Белоруссии обсудили обстановку в регионе и Украину
Министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей встретился с российским коллегой Сергеем Лавровым, главы внешнеполитических ведомств обсудили ситуацию в регионе и перспективы урегулирования на Украине. Об этом сообщает пресс-служба белорусского МИД.
Отмечается, что встреча состоялась на полях заседания Совета министров иностранных дел СНГ.
Макей и Лавров «обменялись мнениями о ситуации в регионе, перспективах урегулирования конфликта в Украине, взаимодействии двух стран на международной арене».
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