Главы МИД России, Франции и Германии обсудили Донбасс и Карабах
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил о безальтернативности Минских соглашений и необходимости выполнения своих обязательств всеми сторонами конфликта в Донбассе. Об этом сообщает пресс-служба внешнеполитического ведомства.
Отмечается, что Лавров провел телефонный разговор с французским и немецким коллегами Жан-Ивом Ле Дрианом и Хайко Маасом. Министры обменялись мнениями о перспективах урегулирования конфликта в Донбассе.
«С. В. Лавров акцентировал неприемлемость попыток Киева ревизовать "Комплекс мер", равно как и решения "нормандского саммита" в декабре 2019 г. в Париже, обратил внимание на отсутствие реакции со стороны западных коллег на звучащие из Киева заявления, противоречащие действующим договоренностям», — говорится в сообщении МИД.
Кроме того, глава ведомства подчеркнул недопустимость дискриминации русскоязычного населения Украины, курса на насильственную украинизацию нацменьшинств, подавления СМИ и политических оппонентов и СМИ.
Также Лавров, Ле Дриан и Маас обсудили ситуацию вокруг Нагорного Карабаха и выполнение положений по урегулированию армяно-азербайджанского конфликта, подчеркнув важность соблюдения режима прекращения огня и политико-дипломатического решения разногласий между сторонами. Кроме того, министры обсудили ряд других вопросов международной повестки.
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