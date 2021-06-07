Главы МИД России, Франции и Германии обсудили Донбасс и Карабах

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил о безальтернативности Минских соглашений и необходимости выполнения своих обязательств всеми сторонами конфликта в Донбассе. Об этом сообщает пресс-служба внешнеполитического ведомства.

Отмечается, что Лавров провел телефонный разговор с французским и немецким коллегами Жан-Ивом Ле Дрианом и Хайко Маасом. Министры обменялись мнениями о перспективах урегулирования конфликта в Донбассе.

«С. В. Лавров акцентировал неприемлемость попыток Киева ревизовать "Комплекс мер", равно как и решения "нормандского саммита" в декабре 2019 г. в Париже, обратил внимание на отсутствие реакции со стороны западных коллег на звучащие из Киева заявления, противоречащие действующим договоренностям», — говорится в сообщении МИД.

Кроме того, глава ведомства подчеркнул недопустимость дискриминации русскоязычного населения Украины, курса на насильственную украинизацию нацменьшинств, подавления СМИ и политических оппонентов и СМИ.

Также Лавров, Ле Дриан и Маас обсудили ситуацию вокруг Нагорного Карабаха и выполнение положений по урегулированию армяно-азербайджанского конфликта, подчеркнув важность соблюдения режима прекращения огня и политико-дипломатического решения разногласий между сторонами. Кроме того, министры обсудили ряд других вопросов международной повестки.

