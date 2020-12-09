Главы МИД России и ОАЭ проведут переговоры в Москве
Министр иностранных дел России Сергей Лавров 14 декабря проведёт переговоры с коллегой из Объединённых Арабских Эмиратов Анваром Гаргашем, сообщает пресс-служба российского ведомства.
В среду спецпредставитель президента России по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИД Михаил Богданов встретился в Москве с послом ОАЭ Мухаммедом Аль-Джабером.
Дипломаты обсудили вопросы укрепления отношений РФ и ОАЭ, а также детали подготовки переговоров глав МИД двух государств, которые состоятся в Москве.
Кроме того, замглавы российского дипведомства и посол ОАЭ обменялись мнениями по актуальным проблемам региона, акцентировав внимание на развитие ситуации в Сирии, Ливии и странах Персидского залива.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
2,5 млн+26 190 / сут.
Умерли
44 718+559 / сут.
Выздоровели
2,0 млн+26 266 / сут.
- Главы МИД России и ОАЭ проведут переговоры в Москве
- В Сомали началась перестрелка возле президентского дворца
- Пятигорские медики разработали препарат для подавления коронавируса
- Минздрав Канады разрешил применение вакцины Pfizer и BioNTech
- YouTube начнёт удалять оспаривающие победу Байдена видеоролики
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru