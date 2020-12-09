Главы МИД России и ОАЭ проведут переговоры в Москве

Министр иностранных дел России Сергей Лавров 14 декабря проведёт переговоры с коллегой из Объединённых Арабских Эмиратов Анваром Гаргашем, сообщает пресс-служба российского ведомства.

В среду спецпредставитель президента России по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИД Михаил Богданов встретился в Москве с послом ОАЭ Мухаммедом Аль-Джабером.

Дипломаты обсудили вопросы укрепления отношений РФ и ОАЭ, а также детали подготовки переговоров глав МИД двух государств, которые состоятся в Москве.

Кроме того, замглавы российского дипведомства и посол ОАЭ обменялись мнениями по актуальным проблемам региона, акцентировав внимание на развитие ситуации в Сирии, Ливии и странах Персидского залива.

