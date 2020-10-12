Главы МИД ЕС одобрили персональные санкции из-за Навального
Главы внешнеполитических ведомств стран Евросоюза одобрили инициативу Франции и Германии по введению ограничительных мер в отношении России по факту происшествия с Алексеем Навальным. Об этом объявил министр иностранных дел Финляндии Пекка Хаависто.
Он уточнил, что санкции будут введены не против страны, а в индивидуальном порядке. Идея одобрена на политическом уровне, конкретные меры разработают рабочие группы ЕС, передает ТАСС.
Между тем, ранее источник в Брюсселе заявил о невозможности пока ввести санкции в связи с данным поводом, поскольку Евросоюз не установил конкретных подозреваемых, которые могут быть причастны к возможному отравлению оппозиционера.
Между тем, исполнительный директор основанного Навальным Фонда борьбы с коррупцией Владимир Ашурков называется в СМИ в качестве потенциального заказчика отравления своего патрона.
Несмотря на эти предположения, он хранит молчание и не комментирует свою роль в этом деле. РИА ФАН считает это странным, ведь невиновный человек в случае голословных обвинений в свой адрес, обычно старается опровергнуть их публично.
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