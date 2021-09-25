Главы МИД Азербайджана и Армении встретились на полях Генассамблеи ООН

Отмечается, что стороны обменялись мнениями о продвижении процесса нормализации армяно-азербайджанских отношений «с учетом новых реалий в регионе».

Кроме того, в пресс-службе МИД подчеркнули, что Азербайджан «довел до внимания противоположной стороны свою позицию» по постконфликтной ситуации.

