Главы МИД Азербайджана и Армении встретились на полях Генассамблеи ООН
Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов встретился с сопредседателями Минской группы ОБСЕ и армянским коллегой Араратом Мирзояном на полях 76-ой сессии Генеральной ассамблеи (ГА) ООН. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу азербайджанского МИД.
Отмечается, что стороны обменялись мнениями о продвижении процесса нормализации армяно-азербайджанских отношений «с учетом новых реалий в регионе».
Кроме того, в пресс-службе МИД подчеркнули, что Азербайджан «довел до внимания противоположной стороны свою позицию» по постконфликтной ситуации.
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