Армения подала иск против Азербайджана в суд ООН

Армения подала иск в Международный суд ООН против Азербайджана, обвинив страну в расовой дискриминации. Об этом сообщает «Интерфакс».

В иске Азербайджан обвиняется в нарушении Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации, принятой Генассамблеей ООН в 1965 году. Согласно армянской стороне, Азербайджан десятки лет подвергал армян расовой дискриминации, массовым убийствам и иным видам насилия.

Также в иске упоминается обострение конфликта между странами в сентября прошлого года. В Армении заявляют, что даже после окончания боевых действий в ноябре Азербайджан продолжил издевательства над армянскими военными.

В связи с этим Армения просит суд привлечь Азербайджан к ответственности для предотвращения будущего вреда и возмещения причиненного ущерба.

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ТЕГИ:АрменияАзербайджан
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