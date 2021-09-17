Армения подала иск против Азербайджана в суд ООН
Армения подала иск в Международный суд ООН против Азербайджана, обвинив страну в расовой дискриминации. Об этом сообщает «Интерфакс».
В иске Азербайджан обвиняется в нарушении Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации, принятой Генассамблеей ООН в 1965 году. Согласно армянской стороне, Азербайджан десятки лет подвергал армян расовой дискриминации, массовым убийствам и иным видам насилия.
Также в иске упоминается обострение конфликта между странами в сентября прошлого года. В Армении заявляют, что даже после окончания боевых действий в ноябре Азербайджан продолжил издевательства над армянскими военными.
В связи с этим Армения просит суд привлечь Азербайджан к ответственности для предотвращения будущего вреда и возмещения причиненного ущерба.
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