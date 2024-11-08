Главой аппарата Белого дома впервые в истории станет женщина

Сопредседатель президентской кампании избранного президента США Дональда Трампа Сюзан Уайлс станет главой аппарата будущей администрации нового американского лидера. Об этом заявили в команде переходного периода политика.

«Сюзи — сильная, умная, современная, уважаемая и почитаемая. Она продолжит работать без устали, чтобы снова сделать Америку великой», — подчеркнул Трамп.

Впервые главой аппарата Белого дома станет женщина. Отмечается, что 67-летняя Уайлс займет ключевую с точки зрения ведения дел должность. При этом чиновница будет редко появляться в публичном поле.

Ранее стало известно, что Трамп также планирует назначить миллиардера Илона Маска на высокую должность в своей администрации, напоминает Ura.ru.

