Главой аппарата Белого дома впервые в истории станет женщина
Сопредседатель президентской кампании избранного президента США Дональда Трампа Сюзан Уайлс станет главой аппарата будущей администрации нового американского лидера. Об этом заявили в команде переходного периода политика.
«Сюзи — сильная, умная, современная, уважаемая и почитаемая. Она продолжит работать без устали, чтобы снова сделать Америку великой», — подчеркнул Трамп.
Впервые главой аппарата Белого дома станет женщина. Отмечается, что 67-летняя Уайлс займет ключевую с точки зрения ведения дел должность. При этом чиновница будет редко появляться в публичном поле.
Ранее стало известно, что Трамп также планирует назначить миллиардера Илона Маска на высокую должность в своей администрации, напоминает Ura.ru.
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