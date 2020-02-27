Главком ВМС Украины признал усиление российского флота

Выступая на форуме Age of Crimea, он отметил, что Россия перевооружила весь корабельный состав, увеличив число кораблей Черноморского флота с 29 до 42, причём 12 из них – носители ракетного оружия, передает РИА ФАН.

Украинский адмирал отметил появление в Крыму противокорабельных комплексов «Бал» и «Бастион», и также присутствие в регионе «мощного авиационного компонента» и размещение семи подводных лодок.

Ранее президент РФ Владимир Путин пообещал, что российские флот и армия будут снабжаться новейшим вооружением, в том числе высокоточными системами и гиперзвуковыми комплексами, писали недавно «Известия».

