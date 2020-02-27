Главком ВМС Украины признал усиление российского флота
Командующий ВМС Украины адмирал Игорь Воронченко заявил об увеличении боевого потенциала Черноморского флота России.
Выступая на форуме Age of Crimea, он отметил, что Россия перевооружила весь корабельный состав, увеличив число кораблей Черноморского флота с 29 до 42, причём 12 из них – носители ракетного оружия, передает РИА ФАН.
Украинский адмирал отметил появление в Крыму противокорабельных комплексов «Бал» и «Бастион», и также присутствие в регионе «мощного авиационного компонента» и размещение семи подводных лодок.
Ранее президент РФ Владимир Путин пообещал, что российские флот и армия будут снабжаться новейшим вооружением, в том числе высокоточными системами и гиперзвуковыми комплексами, писали недавно «Известия».
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