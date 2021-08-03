Главком Украины запретил чиновникам посещать место проведения военной операции в Донбассе

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерий Залужный подписал распоряжение, которое временно запрещает украинским должностным лицам посещать место проведения военной операции в Донбассе, сообщает пресс-служба парламента страны.

Из-за решения Залужного свой визит в регион, запланированный на 3 августа, вынужден был отменить спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков, сообщает Газета.ру.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил о готовности к переговорам по урегулированию конфликта в Донбассе в нормандском формате, передаёт RT.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:УкраинаВерховная РадаДонбассВойна В Донбассе
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