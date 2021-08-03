Главком Украины запретил чиновникам посещать место проведения военной операции в Донбассе
Главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерий Залужный подписал распоряжение, которое временно запрещает украинским должностным лицам посещать место проведения военной операции в Донбассе, сообщает пресс-служба парламента страны.
Из-за решения Залужного свой визит в регион, запланированный на 3 августа, вынужден был отменить спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков, сообщает Газета.ру.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил о готовности к переговорам по урегулированию конфликта в Донбассе в нормандском формате, передаёт RT.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
6,3 млн+23 508 / сут.
Умерли
160 тыс.+785 / сут.
Выздоровели
5,6 млн+14 893 / сут.
- Главком Украины запретил чиновникам посещать место проведения военной операции в Донбассе
- Синоптики рассказали, в каких регионах России ожидаются смерчи
- Гимнастка Симона Байлз осталась без золота на Олимпиаде в Токио
- Онищенко раскритиковал российских туристов за отдых в Турции
- Зеленский заявил, что Крым никогда не станет частью России
- Россия высылает еще одного эстонского дипломата
- СМИ: МВД не намерено увеличивать штраф за пользование телефоном за рулём
- Российский боксер Альберт Батыргазиев вышел в финал Игр в Токио
- Евросоюз признал сертификаты о вакцинации Сан-Марино, где используют «Спутник V»
- Соболь приговорили к ограничению свободы по «санитарному делу»
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru