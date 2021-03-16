Главе Роскомнадзора пожаловались на политику YouTube в отношении RT

Журналист Антон Красовский написал главе Роскомнадзора Андрею Липову письмо, в котором призвал его обратить внимание на несправедливое отношение YouTube к государственному производителю, сообщает RT.

По его словам, видеохостинг притесняет документальный проект «Эпидемия», который был создан им совместно с RT в разгар пандемии коронавируса. В частности, интервью с главврачом больницы в Коммунарке Денисом Проценко, которое посмотрели более двух миллионов раз, было заблокировано модератором.

Красовский рассказал, что из-за этого «разразился скандал» и видео всё же восстановили, однако затем , «выдача видеоконтента канала в поиске и рекомендациях YouTube сократилась и в итоге свелась до нуля».

Журналист добавил, что модераторы сервиса затем не приняли фильм про депутата Госдумы Оксану Пушкину, которая общается с подвергшимися насилию женщинами, а также фильм про мечтающего о кругосветном путешествии российском параатлете Дмитрие Игнатове и интервью с вице-мэром Москвы Анастасией Раковой с рассказом о борьбе с COVID-19 в Москве.

Красовский уточнил, что эти видеопродукты сотрудники YouTube заблокировали с формулировкой «деликатный контент», а переговоры с руководством сервиса оказались бесполезными.

«Год нас убивают на нашей же земле, и мы ничего не можем сделать. Ни дать отпор, ни контратаковать, ни даже уйти в партизаны. Год мы унижаемся, клянчим, плачем на плече у сотрудников американской компании, чтобы хоть как-то выцыганить у них дозволение быть заметными... Год за нами пристально следят в YouTube и на корню пресекают хоть какое-то внимание к нам», - резюмировал Красовский.

Ранее на блокировку в западных соцсетях пожаловался депутат Госдумы Евгений Федоров, сообщает РИА ФАН. По его словам, иностранные платформы блокируют патриотические ресурсы и пропускают антироссийские публикации, тем самым искажая информационную картину и вводя в заблуждение граждан России.

Как сообщает RT, Роскомнадзор во вторник пригрозил заблокировать Twitter через месяц.

