Глава Якутии прокомментировал слова Байдена о «горящей тундре» в России

Глава Якутии Айсен Николаев напомнил, что лесные пожары – общая проблема для всех стран, а не только для отдельных регионов России. Об этом Николаев рассказал в интервью РИА Новости.

Так Николаев прокомментировал резонансное высказывание президента США Джо Байдена, который во время пресс-конференции в Глазго в ноябре обвинил Россию в пренебрежении климатическими проблемами. Байден заявил, что на территории страны «тундра горит».

«В этом году в Якутии, несмотря на драматические пожары, тундра-то не горела», - напомнил глава Якутии, предположив, что Байден был дезинформирован своими помощниками. Николаев напомнил, что леса горели и в американской Калифорнии, и предложил решать эту проблему «совместными усилиями» государств.

Ранее власти Якутии заявили, что достигли почти 80% охвата вакцинацией от коронавируса среди жителей Якутии.