Глава ЦРУ встретится в Москве с представителями руководства РФ

Директор Центрального разведывательного управления Соединённых Штатов Америки Уильям Бёрнс в ходе визита в Москву проведёт ряд встреч с представителями правительства России. Такую информацию распространило посольство США.

Глава ЦРУ пробудет в российской 2 и 3 ноября. Сегодня он уже провел беседу с секретарём Совета безопасности РФ Николаем Патрушевым. По официальному сообщению, они обсудили российско-американские отношения.

Как заявили в американском диппредставительстве, Уильям Бёрнс прибыл в Москву по поручению президента США Джо Байдена, отмечает RT.

На первой и пока единственной встрече в Женеве минувшим летом президенты России и США договорились продолжать контакты по вопросам, которые представляют взаимный интерес, в том числе по кибербезопасности и по кризису после взаимных высылок дипломатов.

