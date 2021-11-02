Глава ЦРУ встретится в Москве с представителями руководства РФ
Директор Центрального разведывательного управления Соединённых Штатов Америки Уильям Бёрнс в ходе визита в Москву проведёт ряд встреч с представителями правительства России. Такую информацию распространило посольство США.
Глава ЦРУ пробудет в российской 2 и 3 ноября. Сегодня он уже провел беседу с секретарём Совета безопасности РФ Николаем Патрушевым. По официальному сообщению, они обсудили российско-американские отношения.
Как заявили в американском диппредставительстве, Уильям Бёрнс прибыл в Москву по поручению президента США Джо Байдена, отмечает RT.
На первой и пока единственной встрече в Женеве минувшим летом президенты России и США договорились продолжать контакты по вопросам, которые представляют взаимный интерес, в том числе по кибербезопасности и по кризису после взаимных высылок дипломатов.
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