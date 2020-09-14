Глава ЦИК Памфилова пожаловалась на «хамство» наблюдателей
Центральная избирательная комиссия обратила внимание на зашкаливающий «уровень хамства, агрессии и грубости» со стороны некоторых наблюдателей на прошедших выборах. Такую оценку озвучила председатель ЦИК Элла Памфилова, анализируя итоги единого дня голосования.
По её словам, подавляющее число наблюдателей добросовестно все эти три дня работали и обеспечивали законность проведения голосования, передает ТАСС. Однако, некоторые комиссии работали в непростых условиях провоцирования на ответные действия, утверждает Памфилова. Она считает, что такие факты не должны остаться без внимания.
При этом, глава ЦИК констатировала, что представители избирательной системы страны сумели справиться с беспрецедентно сложной для них кампанией, передает РЕН ТВ.
В 83 субъектах федерации 13 сентября состоялся единый день голосования, 11 и 12 сентября было организовано досрочное волеизъявление избирателей. В четырех регионах - Татарстане, Курской, Пензенской и Ярославской областях проходили довыборы депутатов Госдумы, в 11 регионах - выборы депутатов законодательных собраний, в 18 - прямые выборы высших должностных лиц.
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