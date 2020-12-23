Глава ЦИК: многодневное голосование на выборах может сохраниться в России
23 декабря 202013:56
Глава Центризбиркома Элла Памфилова считает, что многодневное голосование на выборах может сохраниться в РФ независимо от ситуации с коронавирусом, передает ТАСС.
По ее словам, введение многодневного голосования не изменило прозрачность избирательной системы России, сообщает РИА Новости.
Трехдневное голосование удобно россиянам, а во многих странах оно длиться еще больше, отметила Памфилова.
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23 декабря 2020
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru