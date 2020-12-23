Глава ЦИК: многодневное голосование на выборах может сохраниться в России

Глава Центризбиркома Элла Памфилова считает, что многодневное голосование на выборах может сохраниться в РФ независимо от ситуации с коронавирусом, передает ТАСС.

По ее словам, введение многодневного голосования не изменило прозрачность избирательной системы России, сообщает РИА Новости.

Трехдневное голосование удобно россиянам, а во многих странах оно длиться еще больше, отметила Памфилова.

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ФОТО: РИА Новости/Евгений Биятов
ТЕГИ:Элла ПамфиловаЦИК
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