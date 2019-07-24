Глава ЦИК: идея регистрации всех кандидатов вызвана боязнью проверки подписей

Председатель Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова предполагает, что требование некоторых кандидатов в депутаты Мосгордумы зарегистрировать всех без проверки подписей вызвано нежеланием выяснить реальное положение вещей с их избирательными документами.

Об этом Памфилова заявила на заседании ЦИК, где рассказала о своей вчерашней встрече с независимыми кандидатами. Некоторые из них предложили зарегистрировать их без проверки подписей, поскольку эта процедура якобы дискредитирована. Однако, как подчеркнула глава Центризбиркома, регистрация без проверки подписей избирателей невозможна, согласно действующему законодательству.

Элла Памфилова также не исключает, что шумиха вокруг регистрации кандидатов выгодна блогеру Алексею Навальному, которому по её словам, «чем хуже, тем лучше». Глава ЦИК также подтвердила, что комиссия готова рассматривать спорные ситуации по регистрации кандидатов с участием любых самых независимых экспертов.

При этом Памфилову «удручило» незнание законодательства некоторыми кандидатами в Мосгордуму, отмечает РЕН ТВ. По словам председателя Центризбиркома, в ходе встречи с ними она услышала обвинения и тезисы, которые показал «полное невежество и незнание выборного законодательства».

На сегодня в Москве зарегистрировано 233 кандидата в городской парламент. Отказано в этом 57 претендентам.

