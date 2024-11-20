Глава Суджанского района Курской области Богачев сообщил об отставке

Глава Суджанского района Курской области Александр Богачев сообщил о сложении своих полномочий после беседы с губернатором региона Алексеем Смирновым. Об этом сообщается в его Telegram-канале.

Отставка обсуждалась на встрече с жителями района, где губернатор подчеркнул, что чиновники, включая глав муниципалитетов, которые не налаживают должное взаимодействие с местными жителями, могут быть заменены. После этого губернатор предложил уйти в отставку и Марине Дегтяревой, главе другого приграничного района Кореневского.