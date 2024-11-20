Глава Суджанского района Курской области Богачев сообщил об отставке
Глава Суджанского района Курской области Александр Богачев сообщил о сложении своих полномочий после беседы с губернатором региона Алексеем Смирновым. Об этом сообщается в его Telegram-канале.
Отставка обсуждалась на встрече с жителями района, где губернатор подчеркнул, что чиновники, включая глав муниципалитетов, которые не налаживают должное взаимодействие с местными жителями, могут быть заменены. После этого губернатор предложил уйти в отставку и Марине Дегтяревой, главе другого приграничного района Кореневского.
Богачев поблагодарил жителей района за доверие и поддержку, отметив важность критики, которая помогала ему видеть ситуацию с разных сторон. Он выразил уверенность, что команда, работающая в районе, заслуживает уважения за свою работу в условиях повышенной сложности и риска.
Глава района подчеркнул, что, несмотря на отставку, остается на своей родной земле и готов помогать землякам в меру своих сил, передает «Радиоточка НСН».
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