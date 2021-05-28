Глава Ryanair заявил, что инцидент с самолетом в Минске являлся «угоном»
Глава авиакомпании Ryanair Майкл О'Лири в письме главе департамента по авиации Министерства транспорта Белоруссии назвал инцидент с экстренной посадкой самолета в Минске "незаконным и предумышленным угоном". Об этом пишет газета Wall Street Journal со ссылкой на текст письма.
По данным О'Лири, белорусские диспетчеры не стали выходить на связь с Ryanair после сообщения о бомбе, хотя командир самолета просил об этом. О'Лири назвал ложными официальные заявления Белоруссии о том, что белорусский департамент по авиации пытался связаться с авиакомпанией.
Борт ирландской авиакомпании Ryanair 23 мая сел в аэропорту Минска из-за сообщения о минировании, которое оказалось ложным. Летевшего этим рейсом оппозиционера Романа Протасевича задержали при проверке документов.
Ему вменяют преступления по статье "организация массовых беспорядков" и др. Максимальное наказание, которое грозит Протасевичу, достигает 15 лет лишения свободы.
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