Глава Ryanair заявил, что инцидент с самолетом в Минске являлся «угоном»

По данным О'Лири, белорусские диспетчеры не стали выходить на связь с Ryanair после сообщения о бомбе, хотя командир самолета просил об этом. О'Лири назвал ложными официальные заявления Белоруссии о том, что белорусский департамент по авиации пытался связаться с авиакомпанией.

Борт ирландской авиакомпании Ryanair 23 мая сел в аэропорту Минска из-за сообщения о минировании, которое оказалось ложным. Летевшего этим рейсом оппозиционера Романа Протасевича задержали при проверке документов.

Ему вменяют преступления по статье "организация массовых беспорядков" и др. Максимальное наказание, которое грозит Протасевичу, достигает 15 лет лишения свободы.

