Глава Коми уходит в отставку
Глава республики Коми Сергей Гапликов уходит в отставку. Об этом сообщает РИА Новости. отмечая, что он принял решение сложить с себя полномочия. Гапликов подчеркнул, что это решение было принято после серьезных и долгих размышлений. И он считает его единственно верным.
Ранее в четверг, 2 апреля, стало известно, что в отставку уходит и губернатор Архангельской области Игорь Орлов. Он возглавил область в январе 2012 года — сначала в статусе исполняющего обязанности главы региона. В начале февраля того же года региональный парламент утвердил его в должности, отмечает телеканал 360.
В мае 2015 года досрочно подал в отставку и попросил президента РФ Владимира Путина разрешения вновь баллотироваться на пост губернатора. В сентябре одержал победу в первом туре с результатом 53,25%.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
- Обращение Путина в связи с COVID-19 длилось чуть больше восьми минут
- Путин: Справиться с коронавирусом в Москве пока не удается
- Глава Коми уходит в отставку
- Путин: Главы регионов сами определят набор мер для борьбы с COVID-19
- Путин: Нерабочий режим продлится до конца месяца