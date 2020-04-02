Глава Коми уходит в отставку

Глава республики Коми Сергей Гапликов уходит в отставку. Об этом сообщает РИА Новости. отмечая, что он принял решение сложить с себя полномочия. Гапликов подчеркнул, что это решение было принято после серьезных и долгих размышлений. И он считает его единственно верным.

Ранее в четверг, 2 апреля, стало известно, что в отставку уходит и губернатор Архангельской области Игорь Орлов. Он возглавил область в январе 2012 года — сначала в статусе исполняющего обязанности главы региона. В начале февраля того же года региональный парламент утвердил его в должности, отмечает телеканал 360.



В мае 2015 года досрочно подал в отставку и попросил президента РФ Владимира Путина разрешения вновь баллотироваться на пост губернатора. В сентябре одержал победу в первом туре с результатом 53,25%.

