Глава польского МИД подал в отставку
Министр иностранных дел Яцек Чапутович подал заявление об отставке, сообщили польские СМИ со ссылкой на заявление ведомства.
Чапутович считает, что после выборов президента «самое время» сменить главу ведомства. Он рассчитывает, что его преемник продолжит нынешнюю линию МИД.
Как отмечает RT, ранее сообщалось об отставке министра здравоохранения республики Лукаша Шумовского.
Выборы президента Польши прошли летом 2020 года. Второй тур состоялся 12 июля. В нём с небольшим перевесом победил действующий глава государства Анджей Дуда.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru