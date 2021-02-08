Глава парламента Ирана передал Володину письмо от Хаменеи Путину

Председатель Меджлиса Ирана Мохаммад Багер Галибаф встретился с председателем Госдумы РФ Вячеславом Володиным, сообщает ТАСС.

В сообщении говорится, что Галибаф передал спикеру нижней палаты российского паламента послание от духовного лидера Ирана Али Хаменеи президенту России Владимиру Путину.

Володин отметил, что это первый международный визит Галибафа в качестве председателя иранского парламента.

Ранее Галибаф и Володин в ходе телефонного разговора поддержали развитие сотрудничества России и Ирана в рамках парламентского измерения, сообщает RT. Кроме того, они обсудили вопросы продолжения многосторонних парламентских форматов с участием российских и иранских законодателей.

