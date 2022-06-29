Зеленский призвал исключить РФ из Совета безопасности ООН

Президент Украины Владимир Зеленский призвал исключить Россию из Совета безопасности ООН, где страна является постоянным членом. Об этом сообщает ТАСС.

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По мнению Зеленского, это сделать необходимо, поскольку РФ «не имеет права участвовать в обсуждении и в голосовании» касательно военных действий на территории Украины.

Также Зеленский призвал ООН признать РФ страной-спонсором терроризма.

Военная операция России на территории Украины началась рано утром 24 февраля. Путин назвал ее целью защиту жителей Донбасса от «геноцида». Также в качестве цели называлась «демилитаризация» Украины.

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ФОТО: Telegram / V_Zelenskiy_official
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