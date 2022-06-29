Зеленский призвал исключить РФ из Совета безопасности ООН
Президент Украины Владимир Зеленский призвал исключить Россию из Совета безопасности ООН, где страна является постоянным членом. Об этом сообщает ТАСС.
По мнению Зеленского, это сделать необходимо, поскольку РФ «не имеет права участвовать в обсуждении и в голосовании» касательно военных действий на территории Украины.
Также Зеленский призвал ООН признать РФ страной-спонсором терроризма.
Военная операция России на территории Украины началась рано утром 24 февраля. Путин назвал ее целью защиту жителей Донбасса от «геноцида». Также в качестве цели называлась «демилитаризация» Украины.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru